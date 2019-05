“UNKNOWN PLEASURES” DEI JOY DIVISION SARA’ RISTAMPATO IN VINILE ROSSO E COPERTINA BIANCA PER IL SUO 40° ANNIVERSARIO

Per celebrare il 40° anniversario di un assoluto classico dei Joy Division e del post-punk sarà ripubblicato in edizione speciale “Unknown Pleasures”.

Per l’occasione avremo un vinile di colore rosso 180 grammi e una copertina totalmente stravolta, ovvero le ormai celebri linee, che identificano le pulsazioni della prima stella Pulsar scoperta, colorate di nero su sfondo bianco invece dell’esatto contrario (linee bianche su sfondo nero) che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni.

L’operazione nasce come progetto che vede coinvolti il retailer di moda londinese Good Hood e l’artista Peter Saville riuniti per rendere unico questa release celebrativa.

La pubblicazione è attesa per il prossimo 14 giugno il giorno prima dello storico quarantesimo compleanno del disco che vide la luce per la prima volta il 15 giugno 1979.

Sul sito di Rough Trade è già attivo il pre-order:

PRE-ORDER UP! Almost forty years to the day since it was originally released – 'Unknown Pleasures' is one of the most important albums of our time. 180g ruby red vinyl with an alternative white sleeve resembling the original iconic design. @Rhino_Records https://t.co/SvCPGy8D7e

— Rough Trade (@RoughTrade) May 7, 2019