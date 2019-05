I TOOL SVELANO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBUM

Il lungo tour nel quale sono impegnati in questi giorni i Tool regala continue sorprese.

Alcune sere fa a Jacksonville, sul palco del festival Welcome To Rockville, la band aveva eseguito due nuovi brani, i primi in circa 10 anni, “Descending” e “Invincible”.

Ieri notte invece a Brimingham, Alabama, Maynard James Keenan e compagni hanno regalato ai fortunati fans presenti una favolosa notizia in anteprima: il nuovo disco della band uscirà il 30 agosto.

La tanto attesa e sospirata data è stata sparata sui videowall durante il concerto mentre il cantante invitava il pubblico a condividere immagini e video sui social.

Ok, adesso ognuno prenda il suo telefono, che la sicurezza lasci fare a questi fottuti qualsiasi cosa sia possibile con i loro telefoni. avrebbe detto Keenard.

Insomma sembra proprio che il successore di “10,000 Days” sia finalmente pronto per essere rilasciato. Sarà veramente la volta buona ? Non ci resta che attendere fine agosto…

The as-yet-untitled LP marks Tool’s first release since 10,000 Days in 2006. During their tour kick-off at Welcome to Rockville Festival on Sunday night, the band debuted two new songs: “Descending” and “Invincible”.

Tool will remain on the road through mid-May. You can enter to win tickets to the concert of your choice. They’re also available for purchase here.