ALBUM: NO SUITS IN MIAMI I Hope That No One Sees Me

La perla della giornata ci arriva da Lund, Svezia, con questi adorabili No Suits In Miami che dopo l’EP dell’anno scorso arrivano finalmente all’album di debutto e, beh, in alto cuori e cuoricini. I protagonisti di questa magia sono Michelle Dzgoeva, Olle Oscarsson, Hannes “Hasse” Ponzlid ed Erik Lange e a loro va tutta la nostra stima

I Hope That No One Sees Me by No Suits in Miami

Siamo in quella terra in cui il jangle pop si tinge di dream e di lieve shoegaze, quel mondo dorato in cui le melodie sono dolcissime e invitanti, capaci di cullarci e farci muovere piano la testa. Loro si definiscono “emopop” e se per emo intendiamo la capacità di smuovere i sentimenti e le emozioni, beh, direi che ci siamo alla perfezione, ve lo assicuriamo. I ritmi sono morbidi, ma ogni tanto si parte in modo più pimpante e capisci che i ragazzi non possono venire che dal Nord Europa, in cui questo sound è gestito sempre al meglio. Applausi meritatissimi!