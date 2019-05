DAVID BERMAN DEI SILVER JEWS E’ UFFICIALMENTE TORNATO DOPO 11 ANNI CON UN NUOVO PROGETTO

La notizia circolava ormai da mesi.

Il primo a metterla in giro era stato Bob Nastanovich, membro dei Pavement e dei Silver Jews che intervenuto ad un nuovo episodio di “3 Songs Podcast” lo scorso dicembre aveva detto:

Sono felice di annunciare che il mio amico David Berman pubblicherà un disco nel 2019, il primo dopo circa 10 anni.

La band non si chiamerà più Silver Jews ma Purple Mountains.

Adesso il singolo di debutto dei Purple Mountains di David Berman, pubblicato da Drag City, è apparso su alcuni siti di negozi di dischi.

“All My Happiness Is Gone”, il primo inedito rilasciato da Berman dopo circa 11 anni (ultimo disco dei Silver Jews “Lookout Mountain, Lookout Sea” uscito nel 2008), vanta tra i credits 3 membri dei Woods e Anna St. Louis.

Il primo disco dei Purple Mountains uscirà invece nei prossimi mesi. Noi non vediamo l’ora.

David Berman of Silver Jews is releasing new music as Purple Mountains and we've got a surprise 12" single available on May 10th. People from @WOODSIST and @anna_st_louis are playing on the record! pic.twitter.com/phWTa5IWez

— Love Garden (@lovegardensound) May 10, 2019