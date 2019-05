LIVE AT POMPEII DI DAVID GILMOUR è DISPONIBILE INTEGRALMENTE SU YOUTUBE

David Gilmour ha tenuto uno speciale concerto, in due notti, a Pompei nel luglio 2016. Il live arrivava 45 anni dopo che i Pink Floyd avevano messo in scena uno spettacolo simile, show apparso nell’iconico concerto del gruppo ‘Live in Pompeii’. La performance completa di Gilmour era stata pubblicata nel 2017 come un film concerto e album dal vivo. Inizialmente proiettato nei cinema per una sola notte, il live di Gilmour a Pompei, in seguito, è stato pubblicato anche come DVD e Blu-ray.

Ora Gilmour ha reso disponibile l’intera performance per lo streaming su YouTube.

Ecco la tracklist:

Set 1:

‘5 AM’, ‘Rattle That Lock’, ‘Faces of Stone’, ‘What You You Want From Me’ (canzone dei Pink Floyd), ‘The Blue’, ‘The Great Gig in the Sky’ (canzone dei Pink Floyd), ‘A Boat Lies Waiting’, ‘Wish You Were Here’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Money’ (canzone dei Pink Floyd), ‘In Any Tongue’,’High Hopes’ (canzone dei Pink Floyd).

Set 2:

‘One of These Days’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Shine On You Crazy Diamond (Parti IV)’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Fat Old Sun’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Coming Back to Life’ (canzone dei Pink Floyd) ), ‘On an Island’, ‘The Girl in the Yellow Dress’, ‘Today’, ‘Sorrow’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Run Like Hell’ (canzone dei Pink Floyd).

Encore:

‘Time’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Breathe (Reprise)’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Comfortably Numb’ (canzone dei Pink Floyd), ‘Beauty’.