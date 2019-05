ANCORA ALTRI OTTIMI NOMI PER IL FESTIVAL SICILIANO YPSIGROCK

Nel panorama dei festival estivi di tutta Europa Ypsigrock dal 1997 è una delle certezze assolute per continuità, ricercatezza, esclusività e per la sua proposta a misura d’uomo che mette in scena una Sicilia che non ti aspetti, intima e lontana dagli stereotipi. La 23ª edizione del boutique festival dell’estate italiana, che vanta già l’esclusiva data italiana dei National in veste di headliner, aggiunge oggi al suo cast anche Baloji, Dope Saint Jude, Free Love, MOKADO, La Rappresentante di Lista e Pick a Piper che si uniscono a Spiritualized, David August, Whitney, Let’s Eat Grandma, Fontaines D.C., Whispering Sons e WWWater già annunciati negli scorsi mesi.

Gli abbonamenti 3-day pass (tier 1) al prezzo di 89€ + d.p. sono in rapido esaurimento e sono già sold out su due piattaforme su tre (Festicket e Liveticket). Attualmente dunque ne restano disponibili in qualità molto limitata solo su Vivaticket. Una volta esauriti tutti i 3-day pass (tier 1) a 89€ + d.p., gli abbonamenti torneranno disponibili su tutte le piattaforme, al prezzo definitivo di 99€ + d.p. (tier 2).

Sui circuiti Vivaticket, Festicket e Liveticket (per acquisto con 18app e Carta Docente) sono disponibili invece i day-ticket al prezzo di 49€ + d.p. per venerdì 9 agosto, 42€ + d.p. per sabato 10 agosto e di 42€ + d.p. per domenica 11 agosto.

I Camping Pass al prezzo di 39€ a persona, per soggiornare nell’esclusivo Ypsicamping immerso nella pineta di San Focà all’interno del Parco delle Madonie, sono acquistabili solo su Festicket, Travel Partner ufficiale del Festival, dove oltre al Camping Pass sarà possibile prenotare anche l’alloggio in tenda premontata, oppure in strutture ricettive convenzionate.

LINE UP per day

giovedì 8 agosto

Welcome Party – FREE ENTRY

venerdì 9 agosto

The National / Let’s Eat Grandma / Dope Saint Jude / Boy Azooga and more TBA

– day ticket: 49€ + d.p.

sabato 10 agosto

David August / Baloji / Alberto Fortis / La Rappresentante Di Lista / WWWater / Pick A Piper /

Mokado and more TBA

– day ticket: 42€ + d.p.

domenica 11 agosto

Spiritualized / Whitney / Fontaines D.C. / Whispering Sons / Free Love and more TBA

– day ticket: 42€ + d.p.