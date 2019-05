GUARDA “I AM EASY TO FIND” IL CORTO REALIZZATO CON LE MUSICHE DEI NATIONAL

Il cortometraggio diretto dal regista nominato agli Oscar Mike Mills (“20th Century Women”, “Beginners”), con la partecipazione della vincitrice di un Oscar Alicia Vikander (“The Danish Girl”, “Ex-Machina”) e con le musiche dei National è disponibile ora sul sito I Am Easy To Find.

Il corto è ispirato all’imminente album omonimo dei National in uscita il 17 maggio su 4AD.

Il 03 settembre 2017 il regista Mike Mills scrisse una mail a Matt Berninger presentandosi e in brevissimo tempo nacque il progetto più ambizioso della carriera ventennale dei National, distruggendo così i piani per una meritata vacanza. Il regista di base a Los Angeles aveva appena terminato il suo terzo film “20TH Century Women” ed era interessato a lavorare con la band su qualcosa. Un video magari. Berninger, già fan dei film di Mills, non solo concordò a collaborare con lui, ma gli consegnò anche le chiavi al processo creativo della band.

I due progetti sono, come li chiama Mills, fratelli giocosamente ostili che amano rubarsi idee a vicenda – essi condividono musica, parole e DNA, impulsi e visioni su cosa significa essere umani nel 2019, ma non hanno necessariamente bisogno l’uno dell’altro.

Il risultato è “I Am Easy to Find”, un corto di 24 minuti con la regia di Mills e la partecipazione di Alicia Vikander, e “I Am Easy to Find”, un album di 68 minuti ad opera dei National. Il primo non è il video per il secondo; il secondo non è la colonna sonora del primo. Il corto è stato composto come se fosse musica; la musica è stata assemblata come se fosse un film, da un regista. Il frontman e punto focale è stato deliberatamente e drammaticalmente messo in disparte a favore della presenza di una serie di voci femminili, quasi tutte nell’orbita della band da molto tempo. È diverso da qualsiasi cosa altri artisti abbiano mai tentato ma anche totalmente in linea con il processo creativo della band. Il film è stato girato nella zona vicino a Pomona CA, in cinque giorni ed è formato da 164 scene. La scenografia è minimale e rada, con una sola sedia, un letto, un tappetto e un divano usati più volte nel corto. Daniel Voldheim si è occupato dello shooting e Aaron Beckum dell’editing, durato 8 mesi.

“I Am Easy To Find” è stato prodotto da Mike Mills e dai National al Long Pond di Hudson Valley, NY.

The National partiranno presto per un tour mondiale che li porterà in Italia il 09 agosto all’Ypsigrock.