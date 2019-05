GLI SLIPKNOT ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “WE ARE NOT YOUR KIND”. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “UNSAINTED”.

Gli Slipknot annunciano il loro attesissimo sesto album in studio dal titolo “We Are Not Your Kind”, in uscita il 9 agosto su Roadrunner Records.

La band presenta inoltre il primo singolo “Unsainted”, disponibile da oggi con il video ufficiale:

Non abbiamo mai impiegato così tanto tempo per scrivere un album e non abbiamo mai risolto così tanti problemi insieme, commenta il chitarrista Jim Root. Una delle mie fonti di ispirazione, questa volta, sono stati gli artisti che registrano un intero album e non solo un’unica canzone. Mentre l’industria musicale sembra muoversi sempre più verso i singoli, gli Slipknot vogliono offrire un’esperienza completa, un’esperienza che solo un album può dare.

Domani, venerdì 17 maggio, gli Slipknot faranno il loro ritorno televisivo come ospiti musiciali del Jimmy Kimmel Live! Il 9 giugno l’intera performance al Rock Am Ring Festival sarà trasmessa in diretta stream mondiale.

Gli Slipknot saranno in Italia per un unico ed imperdibile appuntamento live il 27 giugno al Bologna Sonic Park.

Tracklist “We Are Not Your Kind”:

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth

Credit Foto: M.-Shawn-Crahan