I NEW ORDER PUBBLICANO IL LIVE ALBUM “∑(NO,12K,LG,17MIF)”

A luglio 2017, i New Order sono tornati sulle scene calcando il palco degli Old Granada Studios di Manchester, dove i Joy Division avevano fatto il loro debutto televisivo durante il programma di Tony Wilson “So It Goes” nel 1978. Per l’acclamatissimo show “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes ..”, i New Order hanno decostruito, ripensato e ricostruito molti dei brani che hanno segnato la loro carriera.

Il documentario sulle 5 notti magiche include tracce come “Disorder”, tratta dall’album “Unknown Pleasures” dei Joy Division ed eliminata dalle setlist per ben 30 anni, e “Plastic”, dall’album “Music Complete” pubblicato dai New Order nel 2015, molto acclamato dalla critica e finito in Top 5.

L’album è stato registrato dal vivo il 13 luglio 2017 e contiene l’intera performance della band e altri 3 brani registrati durante le serate per dare all’ascoltatore un’idea della varietà del materiale presentato.

“∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes..” sarà disponibile dal 12 luglio in doppio CD, triplo vinile e in formato digitale.

Questi show intimi e speciali hanno preso vita sullo Stage 1 degli iconici Old Granada Studios di Manchester per 5 notti a luglio 2017. Ideata in collaborazione con il visual artist Liam Gillick, che ha anche tenuto delle mostre al Tate Britain e al MoMA di New York City, e diretta da Joe Duddell, compositore e arrangiatore di Manchester con cui la band aveva già lavorato, la performance ha visto la band affiancata da un complesso di 12 sintetizzatori provenienti dal Royal Northern College of Music.

Quest’estate i New Order si esibiranno a una serie di festival in tutta Europa e hanno appena annunciato un tour da headliner per ottobre, durante il quale faranno tappa a Praga, Monaco, Berlino, Parigi, Bruxelles e Amsterdam.

Tracklist “∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes ..”

1 Times Change (Live at MIF)

2 Who’s Joe (Live at MIF)

3 Dream Attack (Live at MIF)

4 Disorder (Live at MIF)

5 Ultraviolence (Live at MIF)

6 In A Lonely Place (Live at MIF)

7 All Day Long (Live at MIF)

8 Shellshock (Live at MIF)

9 Guilt Is A Useless Emotion (Live at MIF)

10 Subculture (Live at MIF)

11 Bizarre Love Triangle (Live at MIF)

12 Vanishing Point (Live at MIF)

13 Plastic (Live at MIF)

14 Your Silent Face (Live at MIF)

15 Decades (Live at MIF)

16 Elegia (Live at MIF)

17 Heart & Soul (Live at MIF)

18 Behind Closed Doors (Live at MIF)