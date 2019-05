UN MAGNATE DI WASHINGTON VUOLE RIUNIRE I FUGAZI

Ted Leonsis, magnate di Washington proprietario tra le tante cose della squadra di basket NBA dei Washington Wizards, ha un sogno nel cassetto: la reunion dei suoi amati Fugazi.

In un tweet Leonsis ha dichiarato:

Lavoriamo tutti per far riunire i Fugazi, per farli suonare nella nostra Arena, ricompenseremo la band e faremo una grossa donazione a loro nome a fondazioni benefiche locali, è passato troppo tempo. Vanno bene per tutte le generazioni, ci mancano.

Let us all work to get Fugazi to reunite, play at our Arena, we will compensate the band, and make a major donation to local charities in their names, it has been too long. They resonate well with all generations, we miss them. Check this out. https://t.co/c7HcqHWY4l

— Ted Leonsis (@TedLeonsis) 13 maggio 2019