ASCOLTA LE ULTIME USCITE DI CASA MATINéE RECORDINGS: AZURE BLUE E THE PERFECT ENGLISH WEATHER

Periodo di grande fermento in casa Matinée Recordings e quindi fuochi d’artificio in termini di uscite che non possiamo non segnalare con grande gioia. Proprio oggi esce il nuovo singolo di Azure Blue, che lancia le sue anticipazioni sull’imminente album “Images Of You”, atteso a giugno. Il nuovo singolo si chiama “Milions Of Stars” ed è una delizia synth-pop, avvolgente e iper romantica.

Tornano in pista anche i nostri favoriti The Perfect English Weather, che proprio pochi giorni fa hanno pubblicato un nuovo EP, la cui canzone portante è “Call Me When The Rain Comes”, in un mix diverso però rispetto alla versione che trovate sull’album “Don’t You Wanna Feel The Rain?”. I 3 inediti presenti sull’EP mostrano la classica maestri della band a muoversi su territori elettro-acustici con grazia e raffinatezza. Visto che ormai anche qui in Italia il tempo metereologico è sempre più simile a quello inglese con momenti di sole e poi pioggia, beh, questo EP non può che diventare un nostro favorito.