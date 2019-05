THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI THE NATIONAL, RAMMSTEIN, BIFFY CLYRO (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI THE NATIONAL, RAMMSTEIN, BIFFY CLYRO (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

THE NATIONAL – “I Am Easy To Find”

[4AD]

Che possiamo dire? Uno degli album più attesi dell’anno. Poco da fare…

RAMMSTEIN – “Rammstein”

[Vertigo]

Penso che sarà un album che tocca un certo tipo di potenziale che i Rammstein non hanno ancora raggiunto. Per me, uno dei motivi per tornare a fare dischi con i Rammstein è stato quello di bilanciare la popolarità della band dal vivo con la proposta in studio. Con i Rammstein, le persone tendono a parlare del fuoco e di tutte le cose vidte dal vivo. Ho pensato ‘Non voglio essere come i KISS’ dove la gente parla del trucco e cose del genere e nessuno parla della musica.

Queste sono le premesse…il resto lo lasciamo scoprire a voi oggi:

BIFFY CLYRO – “Balance, not symmetry” OST

[Warner]

I Biffy Clyro pubblicano oggi “Balance, Not Symmetry”, album di materiale inedito e colonna sonora dell’omonimo film scritto dal frontman Simon Neil con il regista Jamie Adams.

TYLER, THE CREATOR- “IGOR”

[Columbia]

A due anni distanza dall’ultimo “Scum Fuck Flower Boy” e dopo una serie di teaser video Tyler chiama al rapporto Playboi Carti, Kanye West e Charlie Wilson e rilascia oggi “IGOR”.

INTERPOL – “A Fine Mess” EP

[4Ad]

Lo storico produttore Dave Fridmann al servizio degli Interpol per un EP di 5 inediti.

ALEX LAHEY- “The Best Of Luck Club”

[Dead Oceans]

A distanza di un anno e mezzo dal suo debutto, “I Love You Like A Brother” Alex Lahey torna con il nuovo “The Best Of Luck Club”.

La musicista australiana ha scritto il suo nuovo album a Nashville e l’hai poi registrato nella nativa Melbourne insieme a Catherine Marks (Manchester Orchestra, St. Vincent).

VINICIO CAPOSSELA – “Ballate Per Uomini e Bestie”

[La Cùpa/Warner Music Italy]

Anticipato “Il povero Cristo”, singolo accompagnato da uno splendido videoclip girato a Riace e interpretato da Enrique Irazoqui, il Gesù del “Vangelo secondo Matteo” Pier Paolo Pasolini, e Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes nel 2018 per “Dogman”, esce oggi anche il nuovo disco di Vinicio Capossela definito dal suo stesso autore un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura.