MOBY NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA SVELA LA RELAZIONE CON NATALIE PORTMAN. LEI: “RICORDO UN UOMO VECCHIO INQUIETANTE”.

In “Then It Fell Apart”, titolo della sua autobiografia in uscita in questi giorni, Moby racconta diversi anedotti di gossip che lo hanno riguardato.

Il produttore americano ricorda i tempi in cui usciva con Christina Ricci, Lizzy Grant prima che diventasse Lana Del Rey, David Bowie, Joe Strummere le frizioni con Eminem.

Tra le tante rivelazioni Moby dichiara anche di aver avuto una breve relazione romantica con Natalie Portman iniziata dalla stessa attrice dopo un suo live.

Adesso però la Portman smentisce il musicista:

Sono rimasta sorpresa nel leggere come in quel brevissimo tempo che l’ho conosciuto lui sia sentito il mio fidanzato, io ricordo un uomo molto più vecchio di me che si comportava quando io invece avevo appena finito il liceo.

aggiungendo:

Ha detto che avevo 20 anni; Io sicuramente avevo quell’età quando ci siamo conosciuti. Ero un adolescente. Avevo appena compiuto 18 anni. Non c’è stato nessun controllo di come siano andati realmente i fatti ne da parte sua ne da parte del suo editore …. Il fatto che abbia usato questa storia per vendere il suo libro è preoccupante. Non era il caso. Ci sono molti errori e invenzioni. Mi sarebbe piaciuto che lui o il suo editore si fossero messi in contatto con me per verificare i fatti…

e ancora:

Ero una sua fan e sono andata a uno dei suoi spettacoli quando mi ero appena diplomata. Quando ci siamo incontrati dopo lo show, mi disse: “Siamo amici”. Era in tour e io stavo lavorando, girando un film, quindi abbiamo passato, un paio di volte, insime fino a quando mi sono resa conto che si trattava di un uomo più anziano che era interessato a me in un modo che mi sembrava inappropriato.

La replica di Moby alle ultime dichiarazioni della Portman non si sono fatte attendere, e via instagram puntuale arriva la replica:

Credit Foto Moby: Katy Baugh

Credit foto Natalie Portman: Georges Biard [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons