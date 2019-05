2 DATE ITALIANE, IN ESTATE, PER I DEAD KENNEDYS

Arrivano i Dead Kennedys in Italia.

Un’istituzione del punk rock è in arrivo in Italia quest’estate: i Dead Kennedys sono stati annunciati come ultimo nome internazionale del Bay Fest: suoneranno il 14 agosto insieme a The Offspring, The Story So Far, Pup e Shandon.

Il 15 agosto invece apppuntamento al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro insieme a The Offspring e Ignite. I Dead Kennedys in questo caso prendono il posto dei The Damned, che non potranno più partecipare allo show a causa di impegni imprevisti.

Ecco i dettagli delle due date:

The Offspring, Dead Kennedys, The Story So Far, Pup e Shandon

14 agosto 2019 | Bay Fest | Bellaria-Igea Marina – Rimini

Ingresso giornata singola: 38€ + diritti di prevendita

Abbonamento 3 giorni: 100€ + diritti di prevendita / 150€ + d.d.p. con campeggio

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket.

The Offspring, Dead Kennedys e Ignite

15 agosto 2019 | Sunset Festival | Lignano Sabbiadoro – Udine

Biglietto prato General Admission: 35,00€ + d.d.p.

Biglietto prato Gold Pit: 40,00€ + d.d.p.

Biglietto tribuna numerata: 45,00€ + d.d.p.Prevendite disponibili sul circuito Ticketone.