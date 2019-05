I GOMEZ ANNUNCIANO “LIQUID SKIN – 20TH ANNIVERSARY EDITION” E PUBBLICANO L’INEDITA “THROWIN’ MYSELF AWAY”

Ottimi progetti in casa Gomez per il ventesimo anniversario del loro secondo album “Liquid Skin”. La band condivide anche una traccia inedita delle session di quel disco, rendendo disponibile “Throwin’ Myself Away”.

Frank Arkwright si è messo al lavoro per rimasterizzare “Liquid Skin” dai nastri originali; è attesa un’edizione con ben 19 brani inediti (ne parliamo più avanti). L’uscita è prevista il 12 luglio via Virgin / UMC.

Non ci fu alcuna pausa tra “Bring It On” e “Liquid Skin”. “Il primo album e questo si fondono in molti modi. Molte tracce sono state scritte nello stesso momento“, spiega il cantante / chitarrista Ben Ottewell. “C’è una canzone chiamata “Bring It On” su “Liquid Skin”, che dice tutto. Sono stati fatti praticamente insieme, quindi sembravano parte dello stesso processo. Facevamo costantemente dischi“.

Il batterista dei Gomez, Olly Peakcock, ha commentato; “Liquid Skin è stato il passo in avanti. Dalla registrazione in un garage ci ha fatto capire che ora stavamo facendo musica professionalmente. ‘Oh merda abbiamo in qualche modo ottenuto il nostro contratto discografico, siamo una band e ora andiamo in studio’. C’era eccitazione perché c’erano meno limitazioni“. “Stavamo solo usando le cose a cui avevamo accesso…e per questo album abbiamo avuto accesso a un’orchestra! Avevamo solo una tavolozza più ampia e ci sentivamo più sicuri“, ha aggiunto Ben.

L’album, alla sua uscita nel settembre 1999, andò al numero 2 della classifica inglese. “Liquid Skin” non solo ha giustificato la fiducia dell’etichetta per consentire alla band di lavorare come e dove volevano, ma ha visto il gruppo britannico far crescere il suo pubblico in America, Australia e altre parti del mondo, confermando che il Mercury Prize non era certo stato un colpo di fortuna.

Il nuovo “Liquid Skin” deluxe includerà 5 brani inediti, 4 versioni alternative inedite e 9 brani dal vivo registrati al The Fillmore a San Francisco nel 2000. Ci sarà anche un doppio LP rimasterizzato.