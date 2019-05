TERZO ALBUM PER MARIKA HACKMAN AD AGOSTO

Marika Hackman ha annunciato i dettagli del seguito di “I’m Not Your Man” (leggi la recensione), uscito nel giugno 2017: la musicista londinese pubblicherà il suo terzo LP, “Any Human Friend”, il prossimo 9 agosto via AMF Records (via Sub Pop Records negli Stati Uniti).

Il nuovo disco, che viene definito come “un po’ più rischioso”, è stato prodotto dalla stessa Hackman insieme a David Wrench.

Intanto Marika propone anche il video (diretto da Will Hooper) del recente singolo “I’m Not Where You Are”, che potete vedere qui sotto.

“Any Human Friend” Tracklist:

1. wanderlust

2. the one

3. all night

4. blow

5. i’m not where you are

6. send my love

7. hand solo

8. conventional ride

9. come undone

10. hold on

11. any human friend

Foto Credit: Steve Gullick