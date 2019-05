ASCOLTA IN MY ROOM” DEI BEACH BOYS RIFATTA DA FIONA APPLE

Fiona Apple ha registrato una cover di “In My Room” dei Beach Boys pubblicato nel 1963 con il disco “Surfer Girl”.

Il brano, che vanta il featuring di Jakob Dylan figlio di Bob e leader dei Wallflowers, appare nella colonna sonora del documentario “Echo in the Canyon” insieme a brani di Cat Power, Beck, Eric Clapton, e molti altri.

Il documentario “Echo in the Canyon” racconta la scena musicale metà anni ’60 di Laurel Canyon, Los Angeles.

