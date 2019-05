THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI FLYING LOTUS, MORRISSEY, SEBADOH (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

MORRISSEY – “California Stars”

[BMG]

“California Son” è il nuovo album di Morrissey, un cover album prodotto da Joe Chiccarelli, mentre la data d’uscita – 24 maggio 2019 – è leggermente slittata rispetto a quella comunicata nel primo annuncio (in cui si parlava di marzo). Le cover che troveremo sono variegate, si tocca gente, giusto per fare qualche nome, come Carly Simon, Gary Puckett, Dionne Warwick ma anche Bob Dylan, Joni Mitchell e Roy Orbison. Non mancano graditi ospiti.

SEBADOH – “Act Surprised”

[Dangerbird]

Chi si rivede! Il nuovo disco dei Sebadoh arriva 6 anni dopo il precedente “Defend Yourself” (2013) ed è stato scritto e registrato in seguito al ritorno di Lou Barlow, bassista dei Dinosaur Jr e voce e chitarra dei Sebadoh, a Northampton, Massachusetts, città nella quale il musicista si è ritrovato al fianco dei compagni di avventura Jason Loewenstein e Bob D’Amico.

Le anticipazioni sono deliziose!

BLACK MOUNTAIN – “Destroyer”

[Jagjaguwar]

Il titolo del nuovo album è un tributo alla potente auto Dodge Destroyer del 1985, musicalmente si ispira ai primi anni ’80 e alla Los Angeles delle battaglie senza fine tra punk ed appassionati di hair metal.

Per comporre “Destroyer” McBean si è chiuso in studio con la sua band invitando amici e nuovi musicisti. Proprio durante le session del nuovo album si sono uniti ai Black Mountain Rachel Fannan (Sleepy Sun) e Adam Bulgasem (Dommengang & Soft Kill), oltre alle collaborazioni con Kliph Scurlock (Flaming Lips), Kid Millions (Oneida) e John Congleton produttore tra gli altri di St. Vincent e Swans.

CATE LE BON – “Crab Day”

[Mexican Summer]

Cate Le Bon si è auto-sequestrata tra i monti del Cumberland, Inghilterra del nord, per registrare il nuovo album “Reward”, il quinto della sua carriera. In mezzo alla natura e in completa solitudine ha suonato il piano per stessa, cantato nella notte, e scritto le canzoni del nuovo album, il più personale e introspettivo realizzato fino ad oggi.

L’album è stato regsitrato tra l’Inghilterra e gli USA con l’aiuto di alcuni dei suoi musicisti preferiti, tra cui Stella Mozgawa delle Warpaint, H.Hawkline, Josh Klinghoffer e Tim Presley.

MAI MAI MAI – “Nel Sud”

[La Tempesta]

Il nuovo lavoro di Toni Cutrone, conosciuto come MAI MAI MAI, è un viaggio oscuro nella tradizione e nel folclore dell’Italia meridionale.

“Nel Sud” esce oggi su vinile e formato digitale per La Tempesta International costola internazionale della celebre etichetta italiana che negli anni scorsi ha pubblicato tra gli altri gli ultimi dischi di Xiu Xiu, Ninos Du Brasil.

FLYING LOTUS- “Flamagra”

[Warp]

Non solo Lynch nella lunga lista di collaboratori presenti in “Flamagra” ultimo atteso disco di FLying Lotus che esce oggi. Al fianco del producer losangelino troviamo infatti anche Solange, George Clinton, Tierra Whack, Anderson .Paak, Thundercat, Little Dragon, Shabazz Palaces, Toro Y Moi, Denzel Curry. Presenti inoltre 2 canzoni tributo a Mac Miller, “Find Your Own Way Home” e “Thank U Malcolm”, rapper scomparso lo scorso settembre.

HAYDEN THORPE – “Diviner”

[Domino]

“Diviner” è una album profondamente emotivo. Le note stampa ne parlano così: “generoso dal punto di vista lirico con il suo tono candido e consapevole, l’album è dotato di melodie che risuonano nella memoria“. “Diviner” suona come una partenza sorprendente dai precedenti lavori di Thorpe con i Wild Beasts e come qualcosa di nuovo nel panorama attuale.

JOAN AS A POLICE WOMAN – “Joanthology”

[Play It Again Sam]

“Joanthology”, è la prima retrospettiva della sua carriera e sarà pubblicata il 24 maggio su Play It Again Sam. Sarà un triplo album che includerà Live At The BBC, una raccolta di brani registrati durante una sessione per BBC6 Music. Live At The BBC sarà disponibile anche in edizione limitata su vinile azzurro e in digitale.

Il disco racchiude i primi quindici anni di brillante carriera dell’artista e include del materiale inedito, oltre ai suoi più grandi successi. Curata dalla stessa Joan e dal manager Tom Rose, questa raccolta mostra le doti dell’artista come autrice e il suo amore per la musica, la sperimentazione e la vita.