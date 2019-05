CEDRIC BIXLER-ZAVALA: THE MARS VOLTA CI SIAMO!

I Mars Volta, band formatasi nel 2001, dopo sei album in studio si sciolsero nel 2013, dopo che i membri fondatori Cedric Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-López abbandonarono la nave per divergenze varie fra di loro.

Nel 2016 Rodriguez-Lopez disse che credeva che la band avrebbe collaborato di nuovo in futuro. Un paio di anni dopo, Bixler-Zavala stuzzicò i fan sul ritorno del gruppo. Ora sembra che la cosa stia per accadere veramente, visto che ieri mattina Bixler-Zavala ha detto ad un fan su Twitter che la band è in procinto di riunirsi. Rispondendo al fan, che scriveva “Sogno voi ragazzi, che date un nuovo capitolo alla storia dei TMV“, Bixler-Zavala ha affermato: “Sta succedendo.”

I dream with you guys giving TMV a new chapter. I know you are tottaly capable of doing so, because I’ve been super lucky of seeing you live, honoring what ATDI means. The last EP and LP were amazing. PD: J Frusciante getting involved would also be super amazing 😛

— Lucas Cardozo (@LucasCa82738130) 25 maggio 2019