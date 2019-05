MOBY SI SCUSA PUBBLICAMENTE CON NATALIE PORTMAN PER LE RIVELAZIONI CONTENUTE NELLA SUA BIOGRAFIA

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio profilo instagram Moby sembra porre fine al recente, poco cordiale, botta e risposta con l’attrice Natalie Portman.

Nei giorni scorsi in un estratto della sua autobiografia “Then It Fell Apart”, il dj e produttore americano svelava una fugace relazione romantica che lo avrebbe legato alla protagonista di “Leon” allora giovanissima.

La replica della Portman non si era fatta attendere:

Sono rimasta sorpresa nel leggere come in quel brevissimo tempo che l’ho conosciuto lui sia sentito il mio fidanzato, io ricordo un uomo molto più vecchio di me che si comportava quando io invece avevo appena finito il liceo.

In realtà la prima reazione di Moby a queste dichiarazioni era sembrata poco pacifica:

Mi piace Natalie, la rispetto, rispetto la sua intelligenza e il suo attivismo. Ma fracamente non capisco perchè lei menta sul nostro, seppur corto, coinvolgimento. La storia che racconto nel mio libro è accurata e ci sono foto ed evidenze a sostenerla…

in 2001

Dopo giorni di critiche e riflessioni però l’artista è tornato velocemente sui suoi passi porgendo pubbliche scuse alla Portman.

Nel lungo comunicato, tra le altre cose, scrive:

Ho provato a trattare tutte le persone citate in “Then It Fell Oltre” con dignità e rispetto, ma nonostante ciò è stato davvero sconsiderato da parte mia non far sapere loro del loro coninvolgimento prima che il libro fosse pubblicato…

e ancora:

Ho molta ammirazione per Natalie, per la sua intelligenza, creatività e attivismo per i diritti degli animali, e odio pensare di aver causato a lei e alla sua famiglia angoscia…

Qui leggi l’intera ‘lettera’ di scuse di Moby:

Credit Foto Moby:Summy Khalsa

Credit foto Natalie Portman: Georges Biard [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons