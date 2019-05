SLAUGHTER BEACH, DOG REALIZZA IL TERZO ALBUM IN ESTATE E CONDIVIDE DUE BRANI

Slaughter Beach, Dog è stato finora il progetto solista di Jake Ewald dei Modern Baseball, ma per questo suo terzo LP il musicista statunitense ha deciso di farsi accompagnare da una vera e propria band composta da Ian Farmer, suo compagno nei Modern Baseball, dal chitarrista Nick Harris degli All Dogs e dal batterista Zack Robbins dei Superheaven.

Il nuovo album, “Safe And Also No Fear”, uscirà il prossimo 2 agosto via Big Scary Monsters e arriverà a distanza di un paio d’anni dal precedente, “Birdie”.

La press-release ci fa sapere che l’intenzione di Ewald per questo nuovo LP è quella di creare un suono più ricco, cercando di superare i suoi “confini sonori in modi sottili ed evocativi”.

Intanto sono disponibili anche due singoli, “One Down” e “Good Ones”, che potete ascoltare qui sotto.

“Safe And Also No Fear” Tracklist:

1. One Down

2. Good Ones

3. The Dogs

4. Black Oak

5. Petersburg

6. Tangerine

7. Heart Attack

8. One Day

9. Map Of The Stars

10. Anything