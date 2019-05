GUARDA IL VIDEO DI “MELODY OF LOVE” NUOVO SINGOLO DEGLI HOT CHIP

Il 21 giugno gli Hot Chip pubblicano il loro nuovo album “A Bath Full Of Ecstasy”, un nuovo capitolo rinfrescante per la loro carriera. L’album vede la band lavorare per la prima volta con produttori esterni: Philippe Zdar e Rodaidh McDonald.

Dopo la loro incredibile performance al All Points East la settimana scorsa, la band condivide oggi il secondo singolo tratto dall’imminente album, “Melody of Love”.

Guarda il video diretto da Nima Nourizadeh:

Primo brano dell’album, “Melody Of Love” nacque come pezzo strumentale di 12 minuti con sample del gruppo gospel The Mighty Clouds of Joy. Sotto gli occhi di McDonald, la band lo trasformò in una bomba esplosiva di technicolor pop. Il brano racconta dell’importanza dei momenti trasformativi e non-verbali – estasi come felicità personale, ma anche di trascendenza, di essere fuori dal proprio io.

“A Bath Full Of Ecstasy” vede il cantante Alexis Taylor uscire dalla sua comfort zone dal punto di vista lirico: raccontata in prima persona, la narrazione diventa più fisica e più aperta a nuove idee. L’album è una celebrazione della gioia ma riconosce la fatica necessaria per arrivare alla felicità. È possibile sentire la soddisfazione degli Hot Chip nel fare questo album, sensazione che vorrebbero trasmettere all’ascoltatore. È tempo di perdersi in A Bath Full of Ecstasy.

Dopo la stagione estiva dei festival, la band partirà per il suo più grande tour che toccherà Regno Unito, Europa e Nord America. La band passerà in Italia per una sola data prevista il 30 novembre all’Alcatraz di Milano.