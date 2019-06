ALBUM: SAINT AGNES Welcome to Silvertown

L’aspettavamo (qua il nostro Weekly Radar) ed ora è realtà: “Welcome to Silvertown” è uscito lo scorso 3 Maggio via Death or Glory Gang Records.

La prima e la terza traccia, la titletrack appunto e “Diablo, Take Me Home”, erano già materiale conosciuto e diffuso: il secondo pezzo “Move Like a Ghost” invece è un inedito (con relativo video) ed è graffiante, stoner, in pieno stile Saint Agnes verrebbe da dire, seppur tra qualche distorta asimmetria ed arricchimento dato dalla tastiera.

Seppur come al solito minacciosa, “I Got a Drum” calma la tensione di nervi e muscoli con il duetto tra l’avvenente Kitty Austen e Jon James Tufnell, prima di riportarci su terreni più aridi e fatali con, anche queste già rese pubbliche, “The Witching Hour” e le acuminate e provocanti “I Feel Dangerous Around You” e “The Death Or Glory Gang”.

Ancora un duetto nel plumbeo saliscendi desert rock di “Black Horse”, mentre ha sentori country l’apertura di “Why Do You Refuse to Die?” che nel seguito alterna momenti come di studio del nemico ad attacchi frontali: la chiusura è invece affidata alla più delicata “Heart of Mine” ed il suo accompagnamento di acustica ed armonica, ottima per mettere in luce il lato più sensibile che finora ci era stato tenuto nascosto, e mostrare ulteriore abilità ed un’interessante apertura del ventaglio sonoro.

Nel complesso, un lavoro al quale ci eravamo ben preparati, e che accogliamo con buona soddisfazione: la prova live, con platee più numerose di fronte, ormai sembra davvero il test più attendibile per pesare questi Saint Agnes.

Photo by Rob Blackham