ALBUM: SWIMMING TAPES

E’ dai loro esordi che qui a IFB sosteniamo con forza la causa dei simpatici Swimming Tapes. Il loro indie-guitar-pop dolce e tai toni pastello ha sempre fatto breccia nel nostro cuore. Li abbiamo visti crescere e ora siamo felicissimi di avere fra le mani il loro esordio. “Morningside” è quel disco perfetto che potrebbe accompagnare un viaggio in macchina, lontano dalla città, magari in collina, via dal fragore e dalla confusione, in una giornata non troppo soleggiata, di quelle in cui si sta bene con i finestrini abbassati e dove, appunto, i raggi solari non danno fastidio agli occhi. Guidare ci piace, la musica in sottofondo ci trasmette pace, serenità e fa andare alla mente anche i ricordi a momenti belli del passato, quelli che trasmettono un piacevole senso di benessere.

La musica dei londinesi Swimming Tapes ha sempre lavorato su questo piano e non smette di farlo adesso. Tra Real Estate e una versione decisamente dreamy dei Belle and Sebastian i nostri 5 ragazzi sanno come arrivare al nostro cuore.

Anche quando i ritmi si alzano un po’ l’impianto sonoro resta molto morbido e accogliente, ovattato verrebbe da dire e con un lavoro chitarristico che non brillerà certo per particolari novità, per grande varietà o per complessità assortite, ma sa sempre trovare quella nota giusta capace di rinfrancarci. Perla del disco è “Say It Isn’t So”, ballata carezzevole e dall’incedere sognante.