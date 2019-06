ASCOLTA “ROOM 13“, IL NUOVO BRANO DI JESSE MALIN CHE ANTICIPA IL SUO ALBUM “SUNSET KIDS”

Arrivano le buone notizie da casa Jesse Malin. L’artista americano ha infatti annunciato il nuovo singolo “Room 13“, primo antipasto di “Sunset Kids”, il nuovo album che vede alla produzione la veterano Lucinda Williams (artista che nella sua discografia è sempre riuscita ad amalgamare rock, folk, blues e country). La casa discografia sarà la Wicked Cool Records. La Williams compare anche nel singolo appena citato.

Sunset Kids by * Jesse Malin

Ecco la tracklist:

1.Meet Me at the End of the World Again

2.Room 13 (featuring Lucinda Williams)

3.Chemical Heart

4.When You’re Young

5.Promises

6.Dead On

7.Do You Really Wanna Know

8.Shane

9.Shining Down

10.Friends in Florida

11.Gray Skies Look So Blue

12.Revelations

13.Strangers and Thieves (featuring Billie Joe Armstrong)

14.My Little Life