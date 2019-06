DUE DATE ITALIANE PER I TEMPLES A NOVEMBRE (A SETTEMBRE NUOVO ALBUM!)

Tornano in Italia i Temples per promuovere il loro nuovissimo album “Hot Motion” in uscita il 27 settembre via ATO Records.

Ecco le date:

Sabato 23 novembre | LOCOMOTIV CLUB Bologna

Domenica 24 novembre | Circolo Magnolia | Milano

I biglietti saranno in vendita su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 11.00 di Venerdì 7 giugno

A cinque anni di distanza dall’uscita del disco d’esordio pluripremiato “Sun Structures” e a due anni da “Volcano”, i Temples, il trio inglese definito da Noel Gallagher e Johnny Marr come “la migliore band del Regno Unito degli ultimi tempi”, arriva in Italia e la cosa ci piace assai!

“C’è qualcosa di più primitivo in questo disco. Non volevamo complicare le cose. Volevamo che avesse un aspetto più robusto e si concentrasse maggiormente sulle chitarre“: così dice la band.

Anche dal punto di vista lirico, in questo disco i Temples abbracciano sentimenti “più puri e primitivi“.

Pur conservando il loro istinto, la band ha creato per questo album un nuovo sound. “Hot Motion è il pezzo forte“, dichiara Walmsley. “È stata una delle prime canzoni che abbiamo scritto per il disco e sembrava che avesse tutti i segni e l’ispirazione che volevamo che avesse l’intero disco“.

Ecco la tracklist:

1. Hot Motion

2. You’re Either On Something

3. Holy Horses

4. The Howl

5. Context

6. The Beam

7. Not Quite The Same

8. Atomise

9. It’s All Coming Out

10. Step Down

11. Monuments