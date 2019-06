IL NUOVO SINGOLO DI WOODPIGEON SI CHIAMA “THE CITY IS MINE”

Lo scorso anno la storica indie-label e blog musicale di Edimburgo Song, By Toad ha annunciato la sua chiusura.

Nonostante il party di addio dell’etichetta sia avvenuto lo scorso ottobre al Leith Deposit nella capitale scozzese, a breve verrà realizzato un nuovo ultimo album: si tratta del settimo episodio della loro serie “Split 12″”.

Registrate al loro studio all’Happiness Hotel, le canzoni presenti su questo lavoro saranno dei canadesi Woodpigeon, Dana Gavanski, LT Leif e FOONYAP.

Proprio ieri è stata condivisa una traccia del progetto di Mark Hamilton: il brano si chiama “The City Is Mine” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“Split 12″ Vol. 7” Tracklist:

1. Dana Gavanski – How Long Has It Been

2. Woodpigeon – The City Is Mine

3. LT Leif – White Birds

4. FOONYAP – Aram

5. Dana Gavanski – Little Bird

6. Woodpigeon – Postcard From A Posh Man

7. FOONYAP – Yes/No

8. LT Leif – No Birds

9. Woodpigeon – He Follows Me

10. FOONYAP – Mara

11. Dana Gavanski – Your Own Time

12. LT Leif – Hard Time