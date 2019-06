I SALAD RENDONO NOTO IL PRIMO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM, ECCO “UNDER THE WRAPPING PAPER”

Buone notizie per i nostalgici del britpop. Trova forma e sostanza il ritorno dei Salad, che rendono noto “Under The Wrapping Paper”, primo singolo estratto dall’album “The Salad Way”, in uscita il 30 agosto.

Ecco la tracklist:

1. You Got The Job

2. In The Dark

3. Details

4. Your Face

5. Vadim’s Slipper

6. Merryland

7. Welcome To My World

8. Don’t Expect Things Not To Be Scary

9. Under The Wrapping Paper

10. The Inside Of My Head

11. Wayward Thinking

12. Lovesick Energy

13. Time To Escape

I Salad sono nati a Londra, nel 1992, con il nucleo principale formato da Marijne van der Vlugt, Paul Kennedy, Pete Brown e Rob Wakeman. Hanno pubblicato il loro album di debutto “Drink Me” nel 1995, disco che conteneva i singoli “Drink the Elixir” e “Motorbike to Heaven”. Si erano sciolti nel 1998.