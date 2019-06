OF MONSTERS AND MEN IN ITALIA A NOVEMBRE PER UN’UNICA DATA

Dopo il loro trionfale disco d’esordio del 2011, “My Head Is An Animal”, con la hit “Little Talks”, che ha scalato le più importanti “single chart” europee e americane, e il secondo album del 2015, “Beneath The Skin”, che ha consacrato il loro talento e successo, la band multiplatino islandese, Of Monsters And Men, fa ritorno sulla scena musicale con “Fever Dream”, il terzo album in uscita il 26 luglio via Universal Music.

Co-prodotto da Rich Costey (Muse, Vampire Weekend, Chvrches), il disco è stato anticipato dal singolo “Alligator” presentato in anteprima al The Tonight Show with Jimmy Fallon (NBC) lo scorso 15 maggio.

La band sarà in Italia per un’unica data:

Martedì 19 novembre 2019 @ Fabrique, Milano

Via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138 MI

Biglietto: 28,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di Venerdì 14 giugno