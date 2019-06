BRIAN WILSON SOSPENDE IL TOUR PER PROBLEMI MENTALI

Brian Wilson comunica l’annullamento del tour di giugno causa aggravarsi delle sue condizioni mentali.

Il co-fondatore dei Beach Boys comunica la sofferta decisione con un lungo e toccante post su facebook.

Rimangono comunque confermate le date di “Pet Sounds and Greatest Hits Tour” da agosto in poi.

Il comunicato di Wilson:

Cari amici,

Seppur con grande dispiacere, sento la necessità di posticipare il mio prossimo tour di giugno.

Non è un segreto che convivo da molti decenni con un disturbo mentale. Ci sono stati momenti in cui era insopportabile, ma grazie all’aiuto dei dottori e dei farmaci ho potuto vivere una vita meravigliosa, sana e produttiva con il sostegno della mia famiglia, degli amici e dei fan che mi hanno aiutato in questo viaggio.

Come forse saprete, nell’ultimo anno o giù di lì mi sono dovuto sottoporre a tre operazioni alla schiena. Gli interventi chirurgici hanno avuto successo e io sono fisicamente più forte di quanto lo sia da molto tempo.

Tuttavia, dopo il mio ultimo intervento ho iniziato a sentirmi strano e la cosa mi ha spaventato per un po ‘. Non mi sentivo più me stesso. Mentalmente insicuro è come mi descriverei. Non siamo sicuri di quale sia la causa, ma so che adesso non sarebbe un bene per me mettermi in viaggio, quindi tornerò a Los Angeles.

Avevo tutta l’intenzione di fare questi concerti ed ero entusiasta di tornare a esibirmi. Sono stato in studio a registrare e provare con la mia band e mi sono sentito meglio. Ma poi questo malessere si è fatto risentire, ho lottato con cose nella mia testa, dicendo cose che non intendo e non so perché. È qualcosa che non ho mai affrontato prima e non siamo ancora riusciti a capirlo.

Ho intenzione di riposare, recuperare e lavorare insieme ai miei medici su questo.

Non vedo l’ora di riprendermi e di vedervi tutti nei prossimi mesi dell’anno.

La musica e i miei fan mi fanno andare avanti e so che questo sarà qualcosa che posso ancora superare.

Brian Wilson

