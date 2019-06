GLI STONE TEMPLE PILOTS CELEBRANO I 25 ANNI DI “PURPLE” RIPUBBLICANDO IL DISCO IN SUPER DELUXE EDITION

In occasione del 25esimo anniversario del secondo disco degli Stone Temple Pilots, pubblicato il 7 giugno del 1994, la Rhino annuncia la prossima uscita della versione nuovamente masterizzata di “Purple” che è stata estesa con rare ed inedite registrazioni live e in studio.

“Purple: Super Deluxe Edition” sarà disponibile dal 13 settembre. Il cofanetto 3 CD/1LP include la nuova versione rimasterizzata dell’album originale in studio sia su CD che vinile, in più le versioni inedite di brani contenuti negli album e rarità, insieme ad una registrazione di un concerto live del 1994 mai resa pubblica prima. Lo stesso giorno, la musica sarà disponibile sia in digitale che come doppio CD edizione deluxe.

Un bundle edizione limitata di “Purple: Super Deluxe Edition” è ora disponibile in pre-order su www.stonetemplepilots.com ed include una replica bonus del singolo 7 pollici di “Interstate Love Song” che fu in origine pubblicato nel Regno Unito nel 1994. Questo bundle esclusivo è limitato a 1000 copie.

Scott Weiland, Dean DeLeo, Robert DeLeo e Eric Kretz registrarono la gran parte di “Purple” ad Atlanta con il produttore Brendan O’Brien. L’album contiene alcune delle tracce simboliche, tra le quali “Interstate Love Song” e “Vasoline”- che arrivarono alla vetta della classifica Mainstream Rock nel 1994.

La nuova edizione esplora il making of dell’album con un mix di musica inedita che include le demo (“Unglued” e “Army Ants”) e le prime versioni di alcuni brani (“Meat Plow” e “Interstate Love Song”) più registrazioni acustiche (“Big Empty”). La raccolta contiene tre performance live inedite dello show del 1994 KROQ Acoustic Christmas, include una versione di “Christmastime Is Here” da A Charlie Brown Christmas. Forse la più grande sorpresa della raccolta è l’inedita demo di “She Knows Me Too Well”, una canzone che i Beach Boys registrarono nel 1965.

Il disco poi si chiude con una registrazione inedita del concerto che la band tenne il 24 agosto 1994 in New Haven, Connecticut. La elettrizzante performance di 17 canzoni cattura la band nel massimo della sua forma con set sia acustici che elettrici, contiene 10 canzoni da Purple insieme ad hit da Core (“Plush” e “Sex Type Thing”) e le cover (David Bowie’s “Andy Warhol” e Woody Guthrie’s “Gyspy Davy”).

Gli Stone Temple Pilots lanceranno un tour insieme ai Rival Sons il 13 settembre a Baltimora che vedrà le due band esibirsi in location intime come The Met a Philadelphia, Ford Amphitheater a New York, The Fillmore a New Orleans ed altri, prima di concludere ad ottobre a San Diego.