DOPO UN LUNGO SILENZIO DISCOGRAFICO SI RIVEDONO GLI SUGAR RAY: ECCO IL SINGOLO “MAKE IT EASY”

Sono praticamente 10 anni che gli Sugar Ray non pubblicano niente di nuovo a livello discografico. Certo sono sempre in giro per l’America a suonare, ma non c’era più nulla di nuovo dall’album “Music For Cougars” uscito nel luglio 2009. Ora la band è tornata con un nuovo contratto discografico, siglato con la BMG e con un nuovo singolo “Make It Easy” che anticipa “Little Yachty“, album atteso per il 26 luglio.

Per quanto Mark McGrath ci stia simpatico (bisognerà anche valutare i suoi problemi all’udito, visto che addirittura si parlava di una sua futura sordità inevityabile) c’è da dire che il singolo, con la sua andatura balneare e cindolante non entrerà di certo nella storia della discografia della band. Chi si apettava (o meglio, chi sperava) in un ritorno alle primissime sonorità più cariche e rabbiose resterà deluso.