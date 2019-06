TRACK: THE BLUE HERONS The Way You Look At Me (feat. Krissy Vanderwoude)

Torna il progetto The Blue Herons, guidato da Andy Jossi, ancora una volta all’insegna della varietà musicale e della melodia. Alla voce troviamo sempre la preziosa collaborazione di Krissy Vanderwoude in una perla guitar-pop che profuma di magie anni ’80, ma nel finale non disdegna una giro nello shoegaze, con un riverbero prolungato che definire magico è dire poco.

the way you look at me (feat. krissy vanderwoude) by the blue herons

Se ci ricordiamo, la precedente uscita a nome Blue Herons era molto vicina a un piglio Madchester, con un groove ballabile e incalzante, qui invece siamo decisamente vicini a gente come Smiths o Sundays (seppur con un tocco dream-pop sempre presente), anche se, come dicevamo sopra, nel finale parte una chitarra che ci porta in pieni anni ’90. Un brano eccelso, impreziosito pure dalla chitarra di Marty Wilson-Piper dei The Church.