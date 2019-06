Hayden Thorpe, ex frontman dei Wild Beasts, debutta con “Diviner” e fa subito centro.

Devo ammettere che mi sono avvicinato al disco titubante e pieno di dubbi, un po’ perché gli ultimi lavori dei Wild Beasts mi avevano lasciato indifferente e un po’ perché il primo estratto “Love Crimes”, ad un primo ascolto, non mi era piaciuto.

Ho sbagliato. Mi sono avvicinato a “Diviner” con troppa superficialità, pronto a confronti inevitabili e invece, con i successivi ascolti, ho modificato il mio approccio. Ora il lavoro, ad ogni play, diventa sempre più interessante e le melodie di Thorpe tornano in mente anche a stereo spento. Questo perché ha pubblicato un disco bello e buono. Bello perché ascoltarlo è una carezza per l’anima e buono perché è scritto, eseguito e registrato ‘divinamente’.

Parlo delle mie impressioni personali, perché avrò già letto una decina di articoli/interviste su questa uscita, Hayden non lesina spiegazioni, aneddoti e battute, i giornalisti sembrano fare a gara per il trovare gli aggettivi più azzeccati, ma può essere invece che “Diviner” non si possa sezionare? É un’opera, un unicum inscindibile, da ascoltare dall’inizio alla fine, in cui voce, piano e sintetizzatori formano un miscela delicata ed intima che pochi album riescono a rendere (anche dei “Wild Beasts”!). Non è un disco crepuscolare, è un disco del mattino, di quel momento in cui i sogni non sono svaniti nonostante gli occhi siano aperti. Ed è per questa sua dimensione inconscia e rarefatta che credo sia difficile, almeno per me, descriverlo a parole.