SECONDO ALBUM PER VAGABON A SETTEMBRE. “FLOOD HANDS” è IL NUOVO SINGOLO

A distanza di un paio d’anni dal suo primo LP, “Infinite Worlds”, Vagabon ha annunciato oggi i dettagli del suo sophomore, “All The Women In Me”, in uscita il prossimo 27 settembre via Nonesuch Records.

Nel nuovo disco, che è stato scritto e prodotto dalla stessa Lætitia Tamko, sono quasi assenti le melodie chitarristiche, mentre hanno trovato più spazio arrangiamenti analogici e digitali ibridati.

Il primo singolo estratto dalla seconda fatica sulla lunga distanza della musicista statunitense si chiama “Flood Hands” e lo potete ascoltare qui sotto.

“All The Woman In Me” Tracklist:

1. Full Moon In Gemini

2. Flood Hands

3. Secret Medicine

4. Water Me Down

5. In A Bind

6. Wits About You

7. Please Don’t Leave The Table

8. Home Soon

9. All The Women

10. Full Moon In Gemini (Monako Reprise)

Foto credit: Tonje Thilesen