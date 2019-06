SI CHIAMA “FRANKENSTEIN” IL NUOVO SINGOLO DEGLI EDITORS

Gli Editors svelano oggi il nuovo singolo “Frankenstein”, disponibile adesso su Play It Again Sam. Il nuovo singolo, che Tom Smith ha descritto come “un brano che parla della gioia e della voglia di fuggire – per i folli, i diversi e per la notte”, precede un’estate molto impegnativa per la band che calcherà i palchi di moltissimi festival europei.

Per “Frankenstein”, la band è tornata a collaborare con Jacknife Lee (U2, The Killers, Two Door Cinema Club). Jacknife aveva già lavorato all’album “An End Has A Start”, che ha debuttato al #1 delle classifiche ed è stato certificato platino, diventando così uno degli album più venduti dell’anno.

Sebbene abbiano già pubblicato sei album in studio, gli Editors sembrano essere instancabili. “Frankenstein” segue l’uscita di “The Blanck Mass Sessions” dello scorso mese, una versione alternativa e più elettronica dell’album del 2018 “Violence”; un altro album da top 10 da aggiungere alla lunga lista di successi della band che include già due album finiti dritti al #1 delle classifiche e 3 certificazioni platino.

Photo credit: Rob Baker Ashton