UNA MISTERIOSA SEGRETERIA TELEFONICA SUONA UN INEDITO DI THOM YORKE. E’ IN ARRIVO IL SUO TERZO DISCO SOLISTA ?

Su diversi treni della metropolitana di Londra e su una cabina telefonica di Milano sono apparsi dei misteriosi annunci pubblicitari della “Anima Technologies” che attraverso lo slogan Hai difficoltà a ricordare i sogni invitano a contattare il numero telefonico 916-619-6192.

Al numero in questione risponde una segreteria telefonica che recita le parole: Le autorità hanno ordinato alla Anima Technlogies di interrompere le proprie attività di promozione seguite da un estratto della versione studio di “Not The News” inedito di Thom Yorke suonato dal vivo nei recenti tour dell’artista britannico.

Molti vedono in questa trovata dal forte sapore Black Mirror un chiaro seganle che Thom Yorke è pronto a tornare con materiale inedito, forse il tanto atteso terzo disco.

La misteriosa Anima Technologies ha messo a disposizione anche un sito web al momento ‘in manutenzione’…

Hey #London folks! We think we have spotted part of an ARG on the tube this morning (Jubilee line).

Anyone know anything more about this?#Anima#AnimaTechnologies pic.twitter.com/7GM4Eks5jY

— Kim Warren (@Fellwolf) 13 giugno 2019