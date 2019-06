QUARTO ALBUM DI FRANKIE COSMOS IN ARRIVO A SETTEMBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “WINDOWS”

A distanza di meno di un anno e mezzo dal suo terzo LP “Vessel” e di pochi mesi dalla compilation digitale “Haunted Items”, Frankie Cosmos sta per tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza: il suo nuovo album si chiamerà “Close It Quietly” e verrà realizzato il prossimo 6 settembre via Sub Pop Records.

La giovanissima musicista indie-pop di NYC, che abbiamo visto al Covo Club di Bologna lo scorso aprile, ha registrato il suo quarto disco insieme ai suoi fidati compagni di band, Lauren Martin (synth), Luke Pyenson (batteria) e Alex Bailey (basso) e al produttore Gabe Wax (Soccer Mommy, Palehound) ai Figure 8 Studios di Brooklyn.

Il primo singolo estratto si chiama “Windows” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Greta Kline, titolare del progetto, insieme a Eliza Doyle.

“Close It Quietly” Tracklist:

1. Moonsea

2. Cosmic Shop

3. 41st

4. So Blue

5. A Joke

6. Rings (On A Tree)

7. Actin’ Weird

8. Windows

9. Never Would

10. Self-destruct

11. Wannago

12. I’m It

13. Trunk Of A Tree

14. Last Season’s Textures

15. Even Though I Knew

16. UFO

17. Marbles

18. Did You Find

19. A Hit

20. With Great Purpose

21. This Swirling

Foto credit: Jackie Lee Young