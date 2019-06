OTTAVO ALBUM DEI !!! (CHK CHK CHK) IN ESTATE. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SERBIA DRUMS”

Dopo i due brani rilasciati a fine maggio, i !!! stanno per tornare con un nuovo album, il loro ottavo: la band dance-punk californiana, infatti, realizzerà il prossimo 30 agosto, via Warp Records, un nuovo LP, “Wallop”, che arriva a distanza di due anni dal precedente, “Shake The Shudder” (leggi la recensione).

Il disco, che è stato registrato nel corso del 2018 nell’appartamento del frontman Nic Offer a Brooklyn, vede la presenza di numerosi ospiti tra cui Angus Andrews dei Liars, Maria Uzor dei Sink Ya Teeth e Cameron Mesirow.

Oggi, intanto, è stato rilasciato anche un nuovo singolo, “Serbia Drums”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il release-party del disco si terrà al Live Rock Festival di Acquaviva (SI), dove il gruppo statunitense suonerà proprio il 30 agosto, giorno dell’uscita del nuovo album: vi ricordiamo inoltre che l’entrata sarà gratuita.

“Wallop” Tracklist:

1. Let It Change U

2. Couldn’t Have Known

3. Off The Grid

4. In The Grid

5. Serbia Drums

6. My Fault

7. Slow Motion

8. Slo Mo

9. $50 Million

10. Domino

11. Rhythm Of The Gravity

12. UR Paranoid

13. This Is The Door

14. This Is The Dub