“SALTED CARAMEL ICE CREAM” ANTICIPA “METRONOMY FOREVER’”, IL NUOVO ALBUM DEI METRONOMY

Il tanto atteso ritorno dei Metronomy sta per arrivare. Oggi la band condivide il nuovo singolo e video per “Salted Caramel Ice Cream” e annuncia l’uscita del nuovo album, e sesto della loro carriera, “Metronomy Forever” il 13 settembre su Because Music/distribuzione Universal.

“Metronomy Forever” è il seguito di “Summer 08” del 2016, e contiene 17 brani. Le note stampa lo presentano come nato dal desiderio di creare uno spazio per respirare, senza riempirlo di hit come un bouquet di rose di una stazione di servizio – un modo moderno di ascoltare la musica. L’innata abilità dei Metronomy di mescolare funk con atmosfere da club e pop esoterico è inframmezzata con tracce più d’ambiente e elettronica melodica. Il leader della band Joseph Mount con quest’album ha cercato di replicare la sensazione dell’ascolto di una radio, con canzoni di stili diversi, sempre in cambiamento, che aiutano a tirarti su di morale. Il trasferimento dal trambusto della sua ex casa parigina a una casa in cima a una collina in Inghilterra ha avuto un forte impatto, infondendo all’album un senso di tranquillità e una gioia calma che riflette la felicità relativa della sua esistenza.

‘Metronomy Forever’ album tracklisting:

‘Wedding’

‘Whitsand Bay’

‘Insecurity’

‘Salted Caramel Ice Cream’

‘Driving’

‘Lately’

‘Lying Now’

‘Forever Is A Long Time’

‘The Light’

‘Sex Emoji’

‘Walking In The Dark’

‘Insecure’

‘Miracle Rooftop’

‘Upset My Girlfriend’

‘Wedding Bells’

‘Lately Going Spare’

‘Ur Mixtape’

La band sarà in Italia il 21 giugno al Magnolia, a Segrate (MI)