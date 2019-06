SPOON: ARRIVA UNA RACCOLTA. ECCO “EVERYTHING HITS AT ONCE” E SVELANO ANCHE L’INEDITO

Risale al 1996 “Telephono”, il primo album degli Spoon, che poi nel corso della loro carriera sono arrivati a nove lavori (“Hot Thoughts” è del 2017). Ora la band, il 26 luglio, pubblicherà “Everything Hits at Once” via Matador Records: 12 classici e un inedito “No Bullets Spent”.

Una raccolta può essere ovviamente un buon punto di partenza per chi non li conosce ma anche un punto esclamativo su una carriera anche per i completisti e per chi già li conosce da tanti anni.

Tracklist:

01. I Turn My Camera On

02. Do You

03. Don’t You Evah

04. Inside Out

05. The Way We Get By

06. The Underdog

07. Hot Thoughts

08. I Summon You

09. Rent I Pay

10. You Got Yr Cherry Bomb

11. Got Nuffin

12. Everything Hits At Once

13. No Bullets Spent