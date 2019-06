THE HOLD STEADY: SETTIMO ALBUM AD AGOSTO. “DENVER HAIRCUT” è IL NUOVO SINGOLO

A distanza di oltre cinque anni da “Teeth Dream”, The Hold Steady stanno per tornare con il loro settimo LP, “Trashing Thru The Passion”, in uscita il prossimo il prossimo 16 agosto via Frenchkiss Records.

Il disco, che è stato registrato a The Isokon Studio di Woodstock, New York, è stato prodotto da Josh Kaufman e contiene cinque nuovi brani e cinque pezzi già pubblicati digitalmente.

La band statuntense ha intanto rilasciato un nuovo singolo, “Denver Haircut”, che potete ascoltare qui sotto.

“Thrashing Thru The Passion” Tracklist:

1. Denver Haircut

2. Epaulets

3. You Did Good Kid

4. Traditional Village

5. Blackout Sam

6. Entitlement Crew

7. T-Shirt Tux

8. Star 18

9. The Stove & The Toaster

10. Confusion In The Marketplace

Foto credit: Morgan Hemsworth-Shead