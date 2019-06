GOA BOA A GENOVA: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA DAL 5 AL 21 LUGLIO

Luglio 1969 l’uomo muoveva il primo passo sulla Luna.

50 anni dopo, a Luglio 2019, Goa-Boa sventola la bandiera della nuova musica italiana nel cuore del Porto Antico di Genova.

Oltre 50 artisti, una manciata di poeti e dj in 9 serate programmate in centro città, giocando a Ping Pong sulla Luna, circondati dal mare.

Nel luglio del 1969, Neil Armstrong compie quel “piccolo passo per l’uomo” che per la prima volta unisce tutta l’umanità – oltre ogni frontiera geografica o ideologica – col fiato sospeso davanti al tubo catodico: l’uomo è sulla Luna!

La Luna. L’unico satellite terrestre, fin dall’antichità oggetto di fascinazione e ispirazione per gli artisti del nostro Pianeta, è la protagonista della 22a edizione del GOA BOA di Genova. A 50 anni dall’allunaggio dell’Apollo 11, lo storico festival celebra questo importante compleanno ospitando un cast stellare pronto ad atterrare nel cuore del Porto Antico della “Superba” per una festa senza precedenti.

Molte le tappe disegnate sulla mappa intergalattica di questa edizione, a partire dalle due ghiotte anteprime in cui saranno protagonisti Calcutta (5 luglio) e Gazzelle (9 luglio). Scaldati i motori si decolla seguendo le rotte più avventurose cui ci hanno abituati gli esploratori dell’Associazione Psyco, organizzatori della kermesse genovese sin dal 1998. Ed è così che una miscellanea di coraggiosi artisti, uniti da quella voglia di perlustrare costellazioni musicali sempre nuove, si avvicenderanno dal 17 al 21 luglio: dal rock incediario dei Fast Animals and Slow Kids, alle declinazioni transgenerazionali della canzone nostrana proposte da Carl Brave, Ghemon e Max Gazzè, sino alle commistioni rap di Salmo e IZI, che chiudono Goa Boa 2019 proprio tra il 20 e 21 luglio, gli stessi giorni in cui 50 anni fa gli statunitensi misero piede sull’Astro d’Argento. In mezzo c’è spazio per tutti quegli esponenti del nuovo corso che, con ogni probabilità, saranno le stelle delle prossime stagioni: Dutch Nazari, Priestess, Leyla El Abiri, Eugenio in Via Di Gioia Quentin40, Mecna, Alfa sono solo alcune delle sorprese in cartellone.

Ma sul pianeta Goa Boa c’è ancora spazio per le novità ed è così che nasce GOAZILLA, un nuovo format dedicato agli “intramontabili” della storia del rock, un altro tassello che testimonia l’attitudine di chi è capace di guardare sempre avanti mantenendo ben salde le radici nel passato. Goazilla apre ufficialmente i battenti il 14 luglio con Steve Hackett – mitico chitarrista dei Genesis che, per la prima volta in Italia, eseguirà integralmente “Selling England by the Pound”, l’album definitivo della band britannica – e a seguire i leggendari Jethro Tull di Ian Anderson, che il 16 luglio sbarcano a Genova per festeggiare, insieme alla Luna, il prezioso anniversario d’oro.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

venerdì 05 luglio 2019

CALCUTTA

“Evergreen Tour”

MECNA

GIOVANNI TRUPPI

Leyla El Albiri

TICKET 05.07.2019

Apertura porte ore 18

biglietti in prevendita: 30€ +dp

martedì 09 luglio 2019

GAZZELLE

EUGENIO IN VIA DI GIOIA

FULMINACCI

SEM

TICKET 09.07.2019

Apertura porte ore 18

Bigliettin prevendita: 28€ + dp

GOAZILLA

Gli intramontabili invadono la Superba:

domenica 14 luglio 2019

STEVE HACKETT

“Genesis Rivisited Tour”

TICKET 14.07.2019

martedì 16 luglio 2019

JETHRO TULL

“50th Anniversary Tour”

TICKET 16.07.2019

mercoledì 17 luglio 2019

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

RANCORE

GIORGIO CANALI

I’M NOT A BLONDE

OPHELYA

GIUNGLA

MARTE

TICKET 17.07.2019

Apertura porte ore 17

Biglietti in prevendita: 15€ + dp

giovedì 18 luglio 2019

CARL BRAVE

ALFA

DUTCH NAZARI

PNKSAND

GHEMON

DOLA

OLLY

FADI

TICKET 18.07.2019

Apertura porte ore 17

Biglietti in prevendita: 26€ + dp

venerdì 19 luglio 2019

MAX GAZZÈ

“On the Road Summer Tour”

DIMARTINO

ROVERE

EUGENIA POST MERIDIEM

EMMANUELLE

DELLACASA MALDIVE

+ tba

TICKET 19.07.2019

Apertura porta ore 17

Biglietti in prevendita: 27€ + ddp

sabato 20 luglio 2019

SALMO

“Playlist Summer Tour”

QUENTIN40

MASSIMO PERICOLO

SPERANZA

DANI FAIV

PSICOLOGI

FUERA

TICKET 20.07.2019

Apertura porta ore 17

Biglietti in prevendita: 35€ + ddp

domenica 21 luglio 2019

IZI

ERNIA

SIDE BABY

PRIESTESS

MAGGIO

IRBIS37

TAURO BOYS

MATSBY

TICKET 21.07.2019

Apertura porta ore 17

Biglietti in prevendita: 25€ + ddp