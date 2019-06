GUARDA FATHER JOHN MISTY SUONARE DAL VIVO L’INEDITO “TELL IT LIKE IT IS”

GUARDA FATHER JOHN MISTY SUONARE DAL VIVO L’INEDITO “TELL IT LIKE IT IS”

Father John Misty inzia a farci ascoltare nuovo materiale.

Lo scorso 14 giugno a Minneapolis abbiamo ascoltato per la prima volta il brano composto (e scartato) per la colonna sonora di “A Star Is Born” e l’inedito “Time Makes A Fool Of Us” l’altra notte, 19 giugno a Brooklyn, è invece stato il turno della nuova “Tell It Like It Is”.

“Tell It Like It Is” era stata già suonata dal vivo a Detroit lunedì scorso.

Guarda le riprese del pubblico:

Credit Foto: Takahiro Kyono from Tokyo, Japan [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons