SONO INIZIATE LE RIPRESE DEL PREQUEL DI “GAME OF THRONES”

Le riprese dell’atteso prequel di “Game Of Thrones”, acclamata serie TV fantasy giunta recentemente alla fine con la messa in onda dell’8^ stagione sono iniziate nei giorni scorsi in Nord Irlanda Filming has quietly begun on the untitled follow-up to HBO’s fantasy sensation, which is shooting a pilot this summer in hopes for a series order.

Il prequel, al quale collabora anche George R.R. Martin, è ambientata 5.000 anni prima gli eventi della serie ‘madre’.

Westeros è un posto diverso. Non esiste King’s Landing, non esite l’iron throne, non ci sono i Targaryens…stiamo lavorando su un mondo molto più vecchio… ha commentato Martin

Lo show, ancora senza titolo (“The Long Night” tra quelli proposti), prevede nel cast Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Alex Sharp e Toby Regbo e dovrebbe debuttare con una puntata pilota in tardo 2020 seguita dall’intera stagione nei primi mesi del 2021.