THE S.L.P. è IL SIDE PROJECT DI SERGIO PIZZORNO DEI KASABIAN, CHE METTE SUL PIATTO NUOVO SINGOLO (“NOBODY ELSE”) E DATE DEL TOUR: C’è ANCHE L’ITALIA

Sergio Pizzorno dei Kasabian va da solo.

Dopo aver pubblicato lo scorso 14 Maggio il primo singolo “Favourites” (featuring Little Simz), ecco il nuovo singolo “Nobody Else”. Parlando del pezzo, Serge ha raccontato: «Ho iniziato persino a imparare gli accordi jazz, è così importante riscoprire l’innocenza di sperimentare, quando una piccola parte di te si chiede: ma posso farcela ancora?».

Il buon Sergio non si ferma qui: con questo side project The S.L.P. (niente di più semplice che le sue iniziali, Sergio Lorenzo Pizzorno) il co-leader dei Kasabian annuncia l’uscita dell’album eponimo, prevista per il prossimo 30 Agosto, e alcune date europee.

Sul nuovo album, invece, Pizzorno ha dichiarato: «Guardando avanti, penso di voler collaborare sempre di più con altri artisti e di voler proprio aprire la mente e gli orizzonti. The S.L.P è il progetto dove voglio sentirmi libero. La mia vita nella band e i miei ragazzi continuano ad essere importanti per me ma sento che esiste anche qualcosa altro e non voglio più metterlo in secondo piano».

Serge a settembre darà il via a un tour e il 12 settembre sarà anche in Italia al Circolo Magnolia di Milano.

The S.L.P. Tracklist

1. Meanwhile… In Genova

2. Lockdown

3. ((trance))

4. The Wu

5. Soldiers 00018

6. Meanwhile… At The Welcome Break (featuring slowthai)

7. Nobody Else

8. Favourites (featuring Little Simz)

9. Kvng Fv

10. Youngest Gary

11. Meanwhile… In the Silent Nowhere

Le prevendite per la data italiana saranno disponibili dal 28 Giugno su Ticketmaster e Ticketone.

Photography by Aitor Throup