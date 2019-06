IMOGEN HEAP SVELA UN NUOVO BRANO INTITOLATO “THE QUIET” CHE ESCE IN 3 VERSIONI

Imogen Heap dal punto di vista discografico è un po’ ferma, ma sicuramente non è rimasta con le mani in mano. Di recente ha concluso il suo primo tour in Nord America in nove anni, tour che l’ha riunita con il suo ex partner dei Frou Frou, ovvero Guy Sigsworth (per festeggiare, i due hanno pubblicato la loro prima nuova canzone da 15 amnni a questa parte) e ha curato le musiche per “Harry Potter and The Cursed Child”. Ora, si sta finalmente preparando per un nuovo album. Sarà un album di collaborazioni, ed è previsto per il 2020, anno che segnerà anche il 25° anniversario della sua carriera.

La prima canzone rilasciata dal progetto è “The Quiet” e ci sono tre versioni: la versione normale, una versione strumentale e una versione del brano curata dai Baths. Un comunicato stampa dice che una di queste versioni apparirà sul suo album (ma non dice quale).

Imogen dice: “Voglio uscire dalla mia zona di comfort più e più volte nella realizzazione di questo album, per scoprire nuovi spunti della mia creatività come musicista, artista discografico e produttore e questo spero mi prepari per gli imminenti 25 anni di produzione musicale.”

