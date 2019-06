PRIMO ALBUM SOLISTA PER BRITTANY HOWARD DEGLI ALABAMA SHAKES. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “HISTORY REPEATS”

Dopo aver messo in pausa gli Alabama Shakes, Brittany Howard si lancia in un’avventura solista e annuncia oggi il suo primo LP, “Jaime”, in uscita il prossimo 20 settembre via ATO Records.

Composto da undici brani, il disco porta il nome della sorella della musicista statunitense, che le aveva insegnato a suonare il piano e a scrivere poesie ed è deceduta mentre erano ancora delle adolescenti.

“Il titolo è in sua memoria, lei mi ha decisamente formato come essere umano”, ha spiegato la Howard, “ma il disco non parla di lei, racconta di me. Sono molto sincera su me stessa, su chi sono e su che cosa credo. Questo è il motivo per cui ho deciso di farlo da sola.”

L’album è stato registrato insieme al bassista Zac Cockrell degli Alabama Shakes, al batterista Nate Smith e al tastierista Robert Glasper.

Il primo singolo è la opening track “History Repeats” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Jaime” Tracklist:

1. History Repeats

2. He Loves Me

3. Georgia

4. Stay High

5. Tomorrow

6. Short And Sweet

7. 13th Century Metal

8. Baby

9. Goat Head

10. Presence

11. Run To Me