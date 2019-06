DATA UNICA ITALIANA PER MICHAEL KIWANUKA A DICEMBRE, FABRIQUE, MILANO

Michael Kiwanuka, il soulman inglese di origini ugandesi, torna in Italia per un’imperdibile data autunnale.

L’Artista, con numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards, è considerato uno dei maggiori talenti del soul internazionale.

Scelto nel 2011 come opening del tour di Adele in UK, ha successivamente firmato un contratto con la Polydor. Nel 2012 è uscito il suo primo album “Home Again”, subito alla #4 della Official Album Charts, con il quale ha evidenziato le sue qualità di compositore, con riferimenti alla black music ed un occhio alla tradizione cantautorale rock e soul.

Nel 2016 ha pubblicato il secondo album “Love & Hate” la cui canzone “Cold little heart” si è da poco riconfermata come sigla di testa della seconda stagione della pluripremiata serie televisiva “Big Little Lies”.

Il nuovo singolo uscito il 18 giugno scorso si intitola “Money”, e vede Kiwanuka collaborare con il musicista e produttore inglese Tom Misch. “Al primo ascolto – spiega Kiwanuka – può essere intesa come una canzone sull’amore per i soldi, su quanto si desiderino per frequentare persone ed ambienti facoltosi. Tuttavia, se si ascolta più accuratamente il brano è incentrato su come l’essere troppo attaccati ai soldi possa essere dannoso”.

MICHAEL KIWANUKA

+ Opening Act:

CELESTE

SABATO 7 DICEMBRE @

FABRIQUE, MILANO