PETE YORN ANNUNCIA IL NUOVO ALBUYM “CARETAKERS”

Torna in pista Pete Yorn a distanza di circa tre anni dal suo album precedente. Il cantante del New Jersey annuncia “Caretakers”: il disco sarà pubblicato il 9 agosto. Jackson Phillips dei Day Wave sarà il produttore.

“Calm Down” e “Can’t Stop You” hanno già fatto da prime anticipazioni.

Ecco la tracklist:

Calm Down

I Wanna Be The One

Can’t Stop You

Idols (We don’t ever have to say goodbye)

Do You Want To Love Again

Caretakers

Friends

ECT

POV

Opal

A Fire In The Sun

Try

Photo credits by Jim Wright